Anadolu sanayisinin kalbi Kayseri’de atıyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri ve ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaretine Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’nin tüm yönetim dinamikleriyle uyum içinde çalışan bir şehir olduğunu belirterek, bu uyumun şehrimizi ülke ortalamasının üzerinde büyüttüğünü söyledi.

Başkan Çelik, Kayseri’nin en büyük değerinin insan unsuru olduğunu dile getirdi ve “Müteşebbis ve hayırsever bir insanımız var” dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ da Kayseri’nin gecekondunun olmadığı, düzenli ve planlı bir şekilde büyüyen, kadim gelenekleri olan bir şehir olduğunu belirtti.

Kayseri’nin Borsa İstanbul için de Anadolu’ya bakıldığında ilk akla gelen büyük şehirlerden biri olduğunu dile getiren Karadağ, “Kayseri, Anadolu sanayisinin kalbinin attığı önemli merkezlerden birisi. Borsa’da hatırı sayılır sayıda Kayseri’den şirketimiz var” dedi. Referandum sonrası kazandığımız istikrar ve Türkiye’ye olan uluslar arası güvenle beraber gelecek sermaye akışına uygun ürünler hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Karadağ, “Gezi hadiseleriyle başlayan süreçte 2003’te başlayan ekonomik ivme akamete uğradı. Çok ciddi finansal ve ekonomik anlamda saldırıya uğradık. Uluslar arası devler liginde ikinci üçüncü ligdeyken Gezi öncesi rakamlar bizi birinci lige taşıdı. Şu anda da birinci ligde mücadele ediyoruz. 1 trilyon dolar milli gelir üreten bir ekonomiyiz. Bu da Avrupa ülkelerini korkutuyor” diye konuştu.

Kurum Haberi

