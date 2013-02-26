Anadolu'nun En Etkili İşadamı Bir Kayserili Seçildi

Bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine ve istihdamına sundukları katkılar göz önünde bulundurularak yapılan araştırmada, birinciliği daha önce olduğu gibi Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Boydak ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu paylaştı.

Araştırmada TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ikinci olurken, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da üçüncü sırada yer aldı.