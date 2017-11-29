ANESİAD’da kan değişimi

Kurucu Başkan Veysel Tüfekçi‘nin açılış konuşması ile başlayan genel kurulda, şube kuruluşu ve dernek faaliyetleri anlatıldı. Yeni yönetim oluşturulmak için yapılan seçimde ise bir kan değişimi yaşandı. Gençleştiği görülen yönetime önceki dönemden 2 kişi girerken diğer üyeliklere farklı sektörlerden yeni isimler yerleşti.

Dernekçiliğin bir bayrak yarışı olduğu belirtilen genel kurulda “ANESİAD’ın amacının çağımıza ve gelecek nesillere bir medeniyet tasavvuru oluşturma adına; helal kazanç adil paylaşım sloganıyla, İslami hassasiyetlere duyarlı, yetkin, güçlü bir organizasyon oluşturmak, Türkiye genelinde mali ve ekonomik yönden, bir iş adamı ve esnaf birliği organize etmek, birlikteliğin gücünden hareketle daha kapsamlı, etkin, verimli, hayırlı sonuçlar elde ederek, bölgesel ekonomik ve mali konularda zihinsel, fiziksel etkin çözüm önerileri oluşturmak” olduğu bir kez daha vurgulandı. Başarı dilek ve temennileri ile genel kurul sonlandı.

Yeni yönetimde yer alan isimler şöyle:

Ali Yunusoğlu (Onur Reklam)

İbrahim Yavuz (Yavuz İnşaat Mimarlık)

Alpaslan Sungur (Matris Ofset Matbaacılık)

Hakan Çetin (SMMM)

Onur Canan (Oba Kesintisiz Güç Kaynakları)

Mustafa Ethem Köse (Mızrak Yapı)

Abdulaziz Öztürk (Kıyam Turizm)

Bilal Demir (Ganioğlu Beko Bayii)

İsmail Bulut (Göktuğ Teknik Yapı)

Serdar Ünsal (Evema Enerji)



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