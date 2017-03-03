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ANESİAD’DAN KAYSO ZİYARETİ

ANESİAD’DAN KAYSO ZİYARETİ

Kısa adı ANESİAD olan Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret etti. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin makamında samimi bir havada  gerçekleşen görüşmede ANESİAD Kayseri Şube Başkanı Veysel Tüfekçi dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek Başkan Büyüksimitçi’ye  başarılar diledi.
Kayseri ANESİAD Üyelerinin toplam iş hacminin 500 milyon lirayı bulduğunu belirten Veysel Tüfekçi üyelerin ihracat potansiyeli olduğunu ifade ederek, yıllık yapılan anketlerle üyelerin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini ve bu alanlarda çalışmaların devam ettiğini aktardı. 
 4. Organize çalışmaları
Kayseri’de ihtiyaç duyulan 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin etüd çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayso Başkanı Büyüksimitçi de, Kayseri’de istihdam seferberliğinin devam ettiğini, şu ana kadar 9 bin istihdamın gerçekleştiğini ve bu rakamın 25 bini geçeceğini, her işletmenin kapasitesi ölçüsünde bu seferberliğe destek vermeleri gerektiğini vurguladı. (Kurum haberi)
 

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Anahtar Kelimeler:
ANESİADKaysoKayseri
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