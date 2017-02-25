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ANESİAD’ın iş hacmi 500 milyon

ANESİAD Şube Başkanı Veysel Tüfekçi, ANESİAD üyelerinin iş hacminin 500 milyonu bulduğunu söyledi.

ANESİAD’ın iş hacmi 500 milyon
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Kayseri Şube Başkan Veysel Tüfekçi, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.
Kayseri ANESİAD üyelerinin toplam iş hacminin 500 Milyon TL’yi bulduğunu belirten Veysel Tüfekçi, üyelerin ihracat potansiyeli olduğunu, yıllık yapılan anketlerle üyelerin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini ve bu alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Vali Süleyman Kamçı ise bu çalışmaların önemli olduğunu ve istihdamın artırılmasının bu çalışmalarla gerçekleşeceğini ifade etti.
İstihdam Seferberliği dolayısıyla yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Süleyman Kamçı, ANESİAD’ın seferberliğe katkı yapmasının önemine dikkat çekti. “Bir kişinin bile istihdam edilmesi bizim için önemli” diyen Vali Kamçı ANESİAD’a, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
İHA
 
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