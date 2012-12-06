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Ankara'da Çalışacak

Özelleşen 13 Elektrik dağıtım şirketleri ile Tedaş’ın kurmuş olduğu Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği (ELDER’in) olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetimin aldığı kararla KCTEAŞ’tan ayrılan Şadi Büyükkeçeci, derneğe danışman oldu.

Ankara'da Çalışacak
Başkanlığına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Yardımcılığına Aksa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ve Aydem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı seçilmiş diğer şirketlerin yönetim kurulu başkanları veya gösterdikleri genel müdürleri yönetim kuruluna girerek elektrik dağıtımında kuvvetli bir dernek oluşumu gerçekleştirmişlerdi.
Derneğin daha aktif çalışması, Elektrik dağıtım şirketlerinin sorunlarını, taleplerini TBMM ne, Bakanlıklara, EPDK ya ve ilgili kuruluşlara iletmek ve onlarla görüşmeler yapmak ayrıca dağıtımda yeni stratejiler üretmek ELDER’e Hukuk Müşaviri ve Başkanlığa danışmanlık yapmak amacıyla profesyonel danışmanlık alınmasına yönetim kurulunda karar verilerek bu göreve bir süre önce KCETAŞdan emekli olan genel müdür Av.Şadi Büyükkeçeci’nin getirilmesine karar verildi. Şadi Büyükkeçeci de kendisine böyle bir teklif yapılmasının kendisini onurlandırdığını belirterek KCETAŞ da edindiği10 yıllık sektör deneyimini bundan sonra tüm dağıtım şirketlerinin hizmetine sunmak için tüm gücüyle çalışacağını belirterek dernek merkezi olan Ankara’da yeni görevine başladı.
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