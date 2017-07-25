AR-GE faaliyetlerine 7,5 milyar harcandı

Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, devletin 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL harcama yaptığı ortaya çıktı.



2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,29 olurken, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,14 olarak saptandı. Ayrıca Ar-Ge ile ilgili yılbaşından bu yana medyaya 123 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi.



2017 yılında 8 milyar başlangıç ödeneği…



Ülkemizde 2017 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin de 8 milyar 174 milyon TL olduğu belirlendi. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL olurken, Dolaylı Ar-Ge desteği ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edildi. Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL olarak açıklanırken, buna göre Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu.



En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı



Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması’na (NABS) göre sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödeneğin yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildiği ortaya çıktı. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarımın takip ettiği tespit edildi.



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