Ar-Ge Hibe Destekleri Toplantısı Yapıldı

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlen tanıtım toplantısına, Vali Şerif Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü vekili Kamil Akçadırcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Vali Yılmaz, “Bu toplantıya, ben daha önce görev yaptığım ilde benzer bir toplantıyı gerçekleştirdiğim için özellikle geldim. Özellikle genç arkadaşlarımızın istikbal ile ilgili çalışmalarında neler yapabileceklerine yön vermesi açısından çok önemli bir toplantı. Burada Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın verdiği, Avrupa Birliği konularından alınan yine KOSGEB tarafından sağlanan destekler bugün burada bahsedildi. Bugün Türkiye’de ben iş yapmak istiyorum deyip de kaynak bulamadım diyen bir insan olamaz. Bu imkanları bulup da ben özel kendi işimi yapacağım diyen bir insanın mazereti yok diye düşünüyorum. Bir eksiğimiz var ama toplumun geneli itibariyle söylemekte yarar var. Üniversiteyi bitirdiğimizde hepimiz bir devlet kurumuna nasıl gireriz? Nasıl çalışırız? diye bunun hesabını yapmaktayız. Ama özellikle girişimci ruhunu veremediğimiz gençlerimiz zaman zaman biliyorsunuz çıkıyorlar ‘devlet tarafından kadro verilmedi, kadro verilsin’ diyorlar. Ancak geri dönüşü olmayan, bir kısmı faizsiz kredi şeklinde 2 yıl ödemesiz daha sonra ödemeli gibi imkanları duyduğunuzda küçük de olsa Kayseri'deki sanayicilerin bir çoğunu tanıyorsunuz, çarşıdaki esnaflıktan bugün büyük işletmelere geçiş yaptılar. Bunları yapma beceri ve kabiliyeti bizlerde var. Tek eksiğimiz onu hayata geçirmek. İşte üniversite ile sanayi ile hep beraber üzerinde çalışmamız gereken en önemli husustur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur ise, “Son 5 yıldır üzerinde durduğumuz temel mesele, ileri araştırma merkezlerinin yapılmasıdır. Bunları kazandırdıktan sonra önemli bilim adamlarını davet edeceğiz. Onlarla burada ortak projeler yapabilmeliyiz. Üniversite olarak Moleküler Araştırma ve Genom Merkezini bitirmiş durumdayız. Cihazların önemli kısımları alındı. Birkaç hafta içerisinde hizmete girecek. Açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası büyük bir yatırım oldu. Merkez sağlık ile ilgili ürünlerin ticarileşmesine yöneliktir. Önümüzdeki 10-20 yılda bütün dünyada Rejeneratif tıp dediğimiz organların yapılması ile ilgili büyük gelişmeler yaşanacak. Karaciğer nakli gereken insana artık karaciğer nakli belki ilerde yapılmayacak. Fabrikada üretilen karaciğer takılacak. Bunları önceden ön görmeliyiz ki siz bunu üretebilirsiniz ve geri kalmamalısınız. Amerika'da bugün kıkırdak üretilip sağlıkta kıkırdak kullanımı başladı. Kök hücre dediğimiz bir mesele var. Önem kazanacak. Ticari boyutu yüksek olacak. Bu merkezimiz de şu an bitti. Aktif olarak çalışmaya başlayacak. Birçok nadir hastalığın tanısı için yurt dışına kan gönderiyoruz. Artık bunları bizler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü vekili Kamil Akçadırcı da, “2012 yılında Ar-Ge’ye ayrılan toplam bütçe 166 milyon TL’ye ulaştı. Tekno gelişim sermaye desteği ise yıllık 50 milyon TL ödenek ile her yıl 500 girişimci desteklenecektir. Tekno gelişim desteği sağlanan bin 140 girişimci arasında Erciyes Üniversitesinde mezun olan öğrencilerin ülkemizdeki üniversiteler arasında 14 girişimci ile 9. sırada yer almaktadır. Geçen yıl unvanına bilim ve teknolojinin eklenmesiyle birlikte Bakanlığımız tarafından sanayinin güçlendirilmesi konusunda öncü bir rol üstlenilmiştir. Kasım ayında düzenlenen birinci sanayi üniversite işbirliği zirvesinde Sanayi Bakanımız Nihat Ergün Türkiye’nin 2023 hedefinde üniversitelerin başrolü oynaması halinde hedefine ulaşabileceğini, üniversite ile sanayinin birlikte olmadan ileri teknolojinin olmayacağını belirtmişlerdir” diye konuştu.