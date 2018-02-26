Ar-ge şirketlerinin sayısını artırmalıyız

Kayseri’nin hali hazırda önemli şirketlere sahip olduğunu ancak bununla sınırlı kalınmaması gerektiğini belirten Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri’deki şirketlerimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda adından daha fazla söz ettirmesi gerekmektedir. Ar-Ge’ye verilen önemin artması ve markalaşmanın yaygınlaşması için Yıldız Şirketler projemizi kısa sürede uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz. Ticaret Odası olarak hedefimiz, Ar-Ge’ye dayalı üretim yapan şirket sayımızın artmasıdır” dedi.



Hiçyılmaz, “Yıldız Şirketler Projemizle, Kayseri Ticaret Odası üyesi şirketlerin; üretim, yönetim, organizasyon, tedarik, pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge, finans ve muhasebe yönetimi gibi birçok alanda belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sınıflandırılmasını sağlayacağız. Böylece şirketlerin değişim ve gelişim ihtiyaçlarına uygun raporlar oluşturacağız. Bu raporlar ışığında hazırlanacak gelişim planlarıyla şirketlerimizin kapasitesinin artmasına yardımcı olunabilecektir. Böylelikle şirketlerimizin dolayısıyla Kayseri’nin sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi için sağlam temeller oluşturulacaktır” diye konuştu.



Yıldız Şirketleri projesinin uygulanmasına ilişkin hazırlıkları da paylaşan Başkan Hiçyılmaz, “Şirketlerimiz, odamız bünyesinde oluşturacağımız uzmanlardan oluşan danışman ekiple bire-bir temaslar sağlayarak gerekli desteği alabilecektir. Bu uygulama ile üye şirketlerimiz, üretim ve hizmet kalitelerinin artması için profesyonel bir süreci takip edecektir. Sonuç olarak, gereksiz ve ekstra yük oluşturacak masrafların önüne geçilebilecek ve en büyük sermaye olan zamandan tasarruf edilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.



Kurum Haberi

