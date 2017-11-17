Ar-Ge'ye geçen yıl 24,6 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2016 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, gayrisafi yurt içi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artışla 24 milyar 641 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2016'da yüzde 0,94 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 0,88 olarak hesaplanmıştı.- En fazla Ar-Ge harcamasını mali ve mali olmayan şirketler yaptı.

Ar-Ge harcamalarında en büyük pay yüzde 54,2 ile mali ve mali olmayan şirketlerin oldu. Bunu, yüzde 36,3 ile yükseköğretim izledi. Araştırmayla ilk defa kapsama alınan, kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edildi ve toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Ar-Ge personeli yüzde 12 arttı

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 53'ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 38,4'ü yükseköğretim kesiminde ve yüzde 8,6'sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

AA

