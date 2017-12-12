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ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERi AÇIKLANDI

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttı. Buna göre, araç muayene ücretleri yıl başından itibaren 115,64 lira ile 305,62 lira arasında değişecek.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERi AÇIKLANDI

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak.

YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2018'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle: (TL)

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