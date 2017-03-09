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Araç sahipleri dikkat!

Zam geliyor...

Araç sahipleri dikkat!

Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 4 kuruş artış yaşanması bekleniyor.



Araç sahipleri dikkat Zam geliyor...
  • Otogazda 4 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, 10 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogazda 4 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" dedi.

İstanbul'da litresi 3,12 TL'den satılan otogaz, 3,16 TL'ye, Ankara'da 3,10'dan 3,14'e ve İzmir'de 3,11'den 3,15'e çıkacak. Fiyatlar bazı illerde ve akaryakıt bayilerinde ufak farklılıklar gösterebiliyor.

(hürriyet gündem)

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