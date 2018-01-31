Araç sahipleri dikkat!

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) oluşturacak. Böylece, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, Emniyet ve diplomatik olanların dışındaki araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri artık noterler tarafından yapılacak.







Noterler, araçların satış devir ve her türlü tescil işlemini yapacak, plaka verecek, tescile ilişkin geçici belgeleri düzenleyecek. Araçlara ilişkin teknik ve hukuki değişiklikleri ARTES'e işleyecek. Yönetmelik kapsamındaki tüm işlemler Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık araçlarından kendilerince belirlenenler ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diplomatik araçların devir, tescil, plaka işlemleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinden satın alınan veya yurt dışından getirilen araçların tescili, noterler tarafından yapılacak.

(finanshaber)