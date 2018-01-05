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Araç sahipleri dikkat! Motorine bu gece yarısı zam geliyor

Motorin fiyatlarına bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 7-9 kuruş aralığında zam geliyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine bu gece yarısı zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorine bu gece yarısından itibaren zam beklendiğini duyurdu.
7-9 KURUŞLUK ZAM BEKLENİYOR
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da motorinin ortalama litre fiyatı 5.13 liraya çıkacak. Benzinin litresi ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor.
Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.        (Sondakikahaber.com)
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