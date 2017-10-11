Araç sayısı arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bir önceki ay 355 bin 870 olan araç sayısı geçen yılın aynı ayında ise 338 bin 760 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı sonu itibarıyla Kayseri'de trafiğe kayıtlı toplam 357 bin 756 adet taşıtın yüzde 62,7'sini otomobil, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 1,3'ünü otobüs, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 4,6'sını kamyon, yüzde 4,6'sını motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 8' ini ise traktör oluşturdu.







Kayseri'de Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6 oranında arttı.

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