"Araçların tescil işlemleri pratikleşecek"

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) oluşturacak. Yeni getirilen sistemi değerlendiren Kayserili galerici Ahmet Yurtlu, bu sistem ile işlerinin pratikleşeceğini söyledi.



Yurtlu, “Araç tescil sisteminde yeni sistem uygulanacak. Bu sistem ile noterdeki işlev artacak ve trafikteki işlev azalacak. Araç alıcılarının da işleri biraz daha pratikleşecek. Artık araç tescilinin sistemi sıfır ve ikinci el araçların ruhsatı noterde basılıp aynı anda verilecek. Daha önce yapıldığı gibi herhangi bir süreci olmayacak. Noter satışı yapıldığı anda ruhsat adınıza kayıtlı bir şekilde noter tarafından takdim edilecek. Burada ciddi bir pratik sağlanacak. Çünkü bu ciddi bir yoğunluk oluşturuyordu. Trafikte tekrardan sıraya geçiliyordu ve orada zaman kaybı oluyordu. Bazı illerde trafik ile noterin arasında ciddi mesafeler oluyordu. Buradaki aksaklıklar ve bir takım sıkıntılar bu sistem ile giderilmiş oldu. Bununla birlikte 12 Şubat tarihinden bayi modülü sistemine geçilmesiyle bayilerdeki araçların ruhsatları da emniyetten değil, noterler tarafından verilecek. Sıfır alınan araçlarda bayiler tarafından satılan araçların ruhsatını hemen noterden trafiğe müdahil olmadan işler kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.



İHA

