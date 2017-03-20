Arıcılık kursu tamamlandı

Katılımcılara İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veteriner Hekim Murat Hodul ve Ziraat Mühendisi Doğan Doğan tarafından; arıcılığın temeli, arının yaşam döngüsü, arıcılığın önemi, arı sağlığı ve bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin seçimi konularında eğitim verildi.



Kursa toplam 59 kursiyer katılmış olup, 20 gün süren kurs programında, 80 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerler, katılım belgesi almaya hak kazandı.

Haber: Fatma URAL

