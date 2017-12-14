Asgari ücret 2 bin 300 TL olmalı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde geçtiğimiz günlerde komisyonun düzenlediği ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun işçilerden fedakarlık istediğini hatırlatarak, "Asgari ücret, fedakarlık ücreti değildir" dedi.

Sermaye çevrelerinin asgari ücretin düşük tutulmasını istediğini savunan Sağlam, "Asgari ücret tartışması bir fedakârlık konusu değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde sermaye ve hükümet çevrelerinin 'lütuf' ve 'minnet' beklentisi asgari ücretin konusu değildir. Çünkü asgari ücret Anayasa'nın devlete yüklediği bir yükümlülük ve sosyal hukuk devletinin bir gereğidir" dedi.

"Dolar karşısında eridi"

Sağlam, asgari ücretin hala geçim ücreti olmaktan uzak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çalışanların yüzde 30'u sosyal güvenceden yoksun. Ülkemizde işçiler Avrupa ortalamasının üzerinde sürelerle çalışıyor. Asgari ücret, milli gelir artışının, ülke ekonomisinin büyümesinin gerisinde kaldı. Milli gelir artışının altında kalan asgari ücretli ciddi kayba uğramıştır. Asgari ücretli göreli olarak yoksullaşmıştır. 2004 yılı baz alındığında asgari ücret 2017'ye kadar enflasyon karşısında yüzde 36 artarken reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yani milli gelir reel olarak 95 oranında artmıştır. Bu durum karşısında reel asgari ücretin reel milli gelire oranı yüzde 30,5 oranında gerilemiştir. Asgari ücret dolar karşısında ciddi bir erimeyle yüz yüze. 2008 yılının başında aylık 414 ABD doları olan asgari ücret 2017 Aralık ayı itibariyle 358 dolara geriledi. Asgari ücretin alım gücü açısından karşılaştırması, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretin düşük ülkeler arasında yer aldığını ortaya koyuyor."

Kurum Haberi



