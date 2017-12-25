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Asgari ücret 2018 için son dakikada Binali Yıldırım sürprizi

Asgari ücret 2018 ne kadar olacak sorusu merak edilirken, Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika sürpriz bir adım geldi.

Asgari ücret 2018 için son dakikada Binali Yıldırım sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek.

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşılırken, hükümetten son dakika hamle geldi. Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek.

Habertürk'te yer alan habere göre görüşmede önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2018 yılı asgari ücret kararının gündemde olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ: Asgari ücrette Türk-İş'in teklifi bin 893 lira olması yönünde iken, DİSK'in teklifi de 2 bin 300 lira. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor. 

EN AZ ENFLASYON KADAR OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ: Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti ve hesaplamalara göre bu da bin 600 TL'ye tekabül ediyor. Sürpriz görüşme basına kapalı bir toplantı olacak. (habertürk.com)

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