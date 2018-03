Asgari ücret net ve brüt ne kadar olacak?

2018 yılı asgari ücret i için milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonundan gelecek habere döndü. Net 1404 lira brüt 1777 lira olan asgari ücret 2018'de ne kadar olacak sorusu bugün yanıt buluyor. Yeni asgari ücretin saat 09.00'da toplanan Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından ilan edilecek.İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapiyor.: İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak. Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücretin artık her an açıklanması bekleniyor.: Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi içinolması söz konusu.: Yeni asgari ücret için işçi ve işveren sendikalarının farklı önerileri bulunuyor. Türk-İş asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK ise net 2 bin 300 lira istiyor. Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.: Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.