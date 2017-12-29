Asgari ücret net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari Ücret 2018'de ne kadar oldu sorusu saat 09.00'daki son toplantı ile açıklanıyor. Asgari ücret net ve brüt zammı ile birlikte AGİ rakamı da belli olacak. Asgari ücret şu anda net 1404 lira. Enflasyon oranında zam olursa yeni asgari ücretin net 1572 lira brüt 1990 lira olacak.

29 Aralık 2017 Cuma 11:06