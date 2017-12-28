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Asgari ücretin açıklamasına saatler kaldı

2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık Cuma günü belli olacak. Milyonlarca çalışan, heyecanla kararı bekliyor.

Asgari ücretin açıklamasına saatler kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Aralık Cuma günü yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak.

KARAR ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelmişti.
Asgari ücretin belli olmasına sayılıo günler kala öte yandan DİSK, asgari ücretin 2.300 TL olmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 2 bin TL olmasını talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET 1.600 LİRAYA YÜKSELEBİLİR
Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılacağını belirtmişti. Yıldırım'ın bu açıklamasına göre; asgari ücret 2018 yılında en az 1.600 TL olacak.

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