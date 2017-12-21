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Asgari ücrette gözler işverenin teklifinde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını bugün yapacak. Türk-İş’in net bin 893 liralık teklifine karşılık, işveren temsilcisi TİSK’in teklifini sunması bekleniyor.

Asgari ücrette gözler işverenin teklifinde

Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısı bugün TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.
Türk-İş’in ev sahipliğinde geçen hafta yapılan ikinci toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, bir kişinin asgari geçim endeksinin Kurum tarafından bin 893 lira 90 kuruş olarak hesaplandığını

Komisyonla paylaşmıştı.
Bu rakam üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, “Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, hemen buna imza atalım.” diyerek tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.
Türk-İş’in bu teklifine karşı, gözler yarın yapılacak üçüncü toplantıda işverenleri temsil eden TİSK’in yapması beklenen teklifine çevrildi.
Asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini isteyen TİSK, yeni asgari ücrette enflasyon verileri dışında işsizlik oranları, ekonomik riskler ve rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiği görüşünde.



Mevcut asgari ücret net bin 404 lira 
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
AA
 

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