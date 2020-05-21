ASKON: “2022 Kültepe yılı ilan edilsin”

ASKON Kayseri başkanı Ali Özcan Kültepe’nin dünya tarihi için çok önemli olduğunu vurguladı. Özcan, “Kültepe, Kayseri'de bulunan ve Kaniş (Kanesh) harabelerinin bulunduğu bir antik kent ve ören yeridir. 2014 yılından bu yana Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici listesindedir. Dünya’nın ilk ticari anlaşmaları olan çivi yazılı kil tabletlerin bulunduğu Kültepe aynı zamanda ekonomik buluntular bakımından uluslararası anlamda ilk buluntulardır. Anadolu’daki en eski yazılı belgeler, 1800’lü yıllarda burada ortaya çıkarılmıştır. Günümüzden 6.000 yıl öncesine dayanan tarihiyle Kültepe, farklı özellikleri bakımından dikkat çekmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olması ile meşhurdur. Anadolu’da yapılan ilk sistemli uluslararası ticaretin kuralları Kültepe’de çıkarılan 25000 tablette mevcuttur. Kültepe’de bulunan tabletler şahıslara aittir. Bu nedenle dünyanın en özel arşividir. Bu tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri vardır. Her yönüyle bir değerler manzumesi gibidir” şeklinde konuştu.
Ali Özcan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği ‘Anadolu sadece bir toprak parçasının ismi değildir. Başlı başına bir medeniyet kitabıdır.’ söylemlerinden hareketle Kayseri’de 2018 yılında başlattığımız “Kültepe Ekonomi Zirvesi” programının üçüncüsünü cumhurbaşkanımızın mahdumeleri Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın açılış konuşmalarını yaptığı sunumlarla icra ettik. İlklerin adı olan Kültepe’ye yönelik faaliyetlerimiz her alanda devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Özcan yaptıkları başvuruya ilişkin olarak “Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu olarak gerekli altyapıları oluşturmak üzere çalışmalar yürütmekteyiz. “Anadolu’nun İmzası” sloganı ile başlattığımız çalışmalarımız sürmektedir. Açık hava müzesi ile korunan varlıkları ile kültür hazinesi olan Kültepe’ye ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının “Kültepe Yılı” olarak ilan edilmesini talep ettik. Umarım bu Kayseri’miz ve ülkemiz için önemli bir adım olacaktır” dedi.
Ali Özcan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği ‘Anadolu sadece bir toprak parçasının ismi değildir. Başlı başına bir medeniyet kitabıdır.’ söylemlerinden hareketle Kayseri’de 2018 yılında başlattığımız “Kültepe Ekonomi Zirvesi” programının üçüncüsünü cumhurbaşkanımızın mahdumeleri Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın açılış konuşmalarını yaptığı sunumlarla icra ettik. İlklerin adı olan Kültepe’ye yönelik faaliyetlerimiz her alanda devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Özcan yaptıkları başvuruya ilişkin olarak “Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu olarak gerekli altyapıları oluşturmak üzere çalışmalar yürütmekteyiz. “Anadolu’nun İmzası” sloganı ile başlattığımız çalışmalarımız sürmektedir. Açık hava müzesi ile korunan varlıkları ile kültür hazinesi olan Kültepe’ye ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının “Kültepe Yılı” olarak ilan edilmesini talep ettik. Umarım bu Kayseri’miz ve ülkemiz için önemli bir adım olacaktır” dedi.
Kurumsal