ASKON Başkan Palancıoğlu’nu ağırladı Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi’nin düzenlediği ‘Biz Bize’ sohbet programına konuk olarak genç iş adamları ve üyelerle deneyimlerini paylaştı; görüş alışverişinde bulundu.

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin belirli periyotlarla düzenlediği sohbet toplantıları devam ediyor. Dernek üyelerinin bu haftaki konuğu Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oldu.

Programda konuşan Başkan Palancıoğlu, “Ticaretten gelen yapımız olduğu için en sevdiğin iş ne deseler; ticaret, almak, satmak, projeler üretmek derim. Ve projelerin hayata geçmesi çok daha sevindirici. Talas’ın nüfusu çok hızlı artıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarda çok fazla. Her zaman uzun süreli gayretin ve belli bir yerde çaba sarf etmenin çok önemli olduğuna inandım. İş hayatında kurumsallık çok önemli. Kurumsallığın biran önce sağlanması şahsiyetimiz, eğitimimiz ve işimiz için çok önemli.” dedi.

ASKON Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Okandan ise, “Mustafa Palancıoğlu, bizim bir abimiz, büyüğümüz. Bizleri kırmadı geldi. Kendisinin hoş sohbetinden nasiplenelim istedik. Malum hepimiz iş adamları olarak zorlu ve durağan bir süreçten geçiyoruz. Ama hepimiz gayretimizi ön planda tutuyoruz. Memleketimizin ve işimizin sevdalısı olduğumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Hem ASKON Kayseri Şubesi olarak hem de Kayseri’deki kamu kurum ve kuruluşlarının başkanları, belediye başkanları ile istişare halindeyiz. Başkanımıza güzel sohbeti ve tavsiyeleri için çok teşekkür ederiz.”

İHA

