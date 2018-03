Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından “Yerli Davos” olarak adlandırılan “Kültepe Ekonomi Zirvesi” adı altında ekonomik forum düzenlendi.



Hilton Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Şube Başkanı Ali Özcan il çok sayıda davetli katıldı.



Bakan Özhaseki, Hilton Otel’de düzenlenen "ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri" programında, ülkenin güvenli bir liman olduğunu, bin bir sıkıntıya rağmen, istikrar olduğu için burada yatırımlar yapılabildiğini söyledi.

Büyük krizler atlatılmasına rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini ifade eden Özhaseki, yatırımların devam ettiğini belirtti.



Üçüncü çeyrekteki büyüme hızlarının dünyada parmak ısırttığın vurgulayan Özhaseki, "Gelecek seneyle ilgili uluslararası kuruluşlardan birtakım bize karşı felaket tellallığı adına kötü sinyaller vermeye çalışsalar da en az bu civardaki büyümeyi yine sağlayacağımız ümidini taşıyoruz. Son on yıl içerisinde dünyada yapılan en büyük yatırımların altısı Türkiye'de yapılan yatırımlar. Şükürler olsun bizim kendi içerimizde böyle bir dinamik yapımız var. Binlerce insan iş kurmaya çalışıyor, büyütmeye çalışıyor, dünyaya mal satmaya çalışıyor." diye konuştu.



"Ülkemize güvenmeye devam edelim"

Zamanında eski cumhurbaşkanlarından rahmetli Turgut Özal'ın kendilerini dünyaya taşıdığını aktaran Özhaseki, 25-30 sene önce yurt dışının ne olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi. O dönem Özal'ın her söylediğine şaşırıldığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şimdi geldiğimiz noktada o açılan kapıdan dışarıya binlerce insanımızın, iş adamımızın gittiğini görüyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Dünyada kaç tane ülke varsa hepsine mal satıyoruz. Gitmediğimiz yer yok neredeyse. Bu müthiş bir başarı kendimize güvenmeye devam edelim, ülkemize güvenmeye devam edelim, yatırım yapmaya devam edelim. Bunlar çok kolay işler değil ama bizim başka çaremiz yok. Bizim bir tane bayrağımız var, bir tane ülkemiz var, bir tane pasaportumuz var. Burada doğduk, burada öleceğiz. Sorunların da üstesinden geleceğiz. Sorunlarımız da kolay sorunlar değil öyle. Bizim son 2-3 yıl içinde yaşadığımız sorunları dünyada hiçbir ülke yaşamadı. Ülkesinin ekonomisine güvenen birçok ülke bizim yaşadığımız krizleri yaşamış olsaydı ayakta kalabilir miydi? Hem de Avrupa Birliğinin ortasındaki ülkeleri kastederek söylüyorum."



"Türkiye dünden daha güçlüdür"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da Türkiye'nin Suriye’de yaşanan gelişmelere yönelik dün ne dediyse, bugün de bu sözün arkasında durduğunu söyledi.

Terörün her nereden gelirse gelsin, teröristin hangi milletten olursa olsun bertaraf edilmesi ve yeryüzünden silinmesi gerektiğini aktaran Cesur, "Bir terör örgütünü bir terör örgütüyle ortadan kaldıracağız." diyen zihniyetlerin bugün terör örgütünden bir devletçik çıkartmaya çalıştıklarına işaret etti.



Bu bağlamda ABD politikalarının dost ve müttefik ülke dediği Türkiye'nin aleyhine çalıştığının ortada olduğunu belirten Cesur, şöyle devam etti:

"Bölgedeki terör örgütünü silahlandıran, onlara hamilik yapan ABD, Fırat'ın doğusu konusunda bize vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmemiştir. Bölgede akan her bir Türk ve Özgür Suriye Ordusu askerinin kanında doğal olarak ABD'nin de parmağı ve hissesi vardır. Bu nedenle ABD politikalarına asla ve asla güvenilmemelidir. Ulusal güvenliğimiz için ne gerekiyorsa uluslararası politikalarımız da buna göre şekillendirilmelidir. Türkiye son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bölgedeki operasyonlarına devam etmelidir. Sanayici ve iş adamları olarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu sürecinden hem ekonomik, hem de uluslararası kamuoyu nezdinde zarar göreceğine ihtimal vermiyor, aksine güçlenerek çıkacağına gönülden inanıyoruz. Zira, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası mecralarda yürüttüğü diplomasiyle Türkiye'nin, mazlumun, ezilenin, yerinden yurdundan edilenin yanında yer aldığını açıkça göstermiştir. Tüm ulusların Türkiye'ye olan bakış açısını değiştirmiştir. Türkiye, dostluğuna ve sözlerine güvenilir bir ülke olarak dünya devletleri tarafından kabul ve itibar görmüştür. Türkiye şu an dünden daha güçlüdür ve güçlü olmaya da devam edecektir."



Bakan Özhaseki, konuşmaların ardından, zirveye katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verdi.

