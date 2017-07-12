ASKON yeni dönem hedeflerini belirledi

İstişare toplantısında ASKON’un yeni Genel Başkan adayı Hasan Ali Cesur, şube başkanları ve sektör kurulu üyelerine yeni dönemde ASKON’un yol haritasını anlattı.

Yeni dönemde yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Cesur, “ABD’den Çin’e, Rusya’dan Katar’a, Almanya’dan Japonya’ya dünyadaki tüm gelişmeleri ASKON olarak daha da yakından takip edeceğiz. Uluslararası iş dünyası ağları içinde etkin bir rol oynayan bir işadamları ve sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerleyeceğiz.” dedi. Cesur ayrıca yeni dönemde “Ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz eden Savunma, Havacılık, Uzay, Yazılım ve Elektronik Sanayiinde ASKON olarak bizler de aktif yer alacağız.” diye konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 16. Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı ASKON Genel Merkezi’nde Genel Başkanı Mustafa Koca ve şube başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda ASKON’un yeni Genel Başkan Adayı Hasan Ali Cesur, yeni dönemde ASKON’un yol haritasını paylaştı.

Konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini anarak başlayan Hasan Ali Cesur, “ülkemizin birliği, dirliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eyleyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar ve hepimize emanet olan değerli ailelerine sabırlar ve metanetler diliyorum.” dedi.

Cesur şunları söyledi;

“Oyunun dışında tutulmaya çalışıyoruz”

“ASKON, 19 yıldır düzenlediği bütün faaliyetler ve ülkemizin en sıkıntılı durumlarında gösterdiği asil duruşuyla, inandığı değerler ve savunduğu fikirler ile Türkiye’de en etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. ASKON olarak, kuruluşumuzdan bugüne, ülkemiz için üreten ve ekonomiye katma değer sağlayan ama her fırsatta belli sermaye odakları tarafından oyunun dışında tutulmaya çalışılan ahlaklı ve dürüst işadamlarının sesi olmaya çalışıyoruz.

ASKON’un yeni dönem yol haritasından bazı başlıklar şöyle:

En büyük hedeflerimizden biri “yerli ve milli” kavramının içini tam olarak doldurup, bu pozisyonuyla bölgesel ve küresel projeler, işbirlikleri ve markalar çıkarabilen işadamları topluluğu olabilmektir. Yapacağımız çalışmalar ve geliştireceğimiz projeler ile Türkiye’nin her platformda öne çıkması ve ekonomik potansiyelini hayata geçirebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

“Uluslar arası ekonomik İşbirliklerimizi daha da arttıracağız”

Kurumumuzun mevcut kapasitesini ve performansını maksimum düzeye çıkartacağız. Bu yolla, kamuoyunu ve karar alıcı mekanizmaları daha fazla etkileyebilecek dinamik bir sivil toplum kuruluşu olma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaptığımız tüm çalışmaları akademik birikimler ile destekleyecek, uluslararası ekonomik işbirliklerimizi ve sivil toplum diyaloğumuzu daha da arttıracağız.

“Gelişmeleri yakından takip edeceğiz”



Şubelerimiz, temsilciliklerimiz, uluslararası platformlardaki üyeliklerimiz ve yurtdışındaki düşünce kuruluşları ile yapacağımız işbirlikleri sayesinde ABD’den Çin’e, Rusya’dan Katar’a, Almanya’dan Japonya’ya dünyadaki tüm gelişmeleri ASKON olarak daha da yakından takip edeceğiz. Ülkemiz adına buralarda daha etkin rol alacağız. Uluslararası iş dünyası ağları içinde etkin bir rol oynayan bir işadamları ve sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerleyeceğiz. Bizler bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, ASKON bu çalışma tarzı ile tam anlamıyla kurumsallaşacaktır.

“Nitelikli fikir ve projeler üretilerek kamuoyu ile paylaşılacak”

ASKON yeni dönemde, misyonu doğrultusunda ülkemizin geleceği için nitelikli fikir ve proje üretmeye devam ederek, bu çalışmaları raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşacağız.

“Savunma sanayisinde aktif yer alacağız”

Ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz eden Savunma, Havacılık, Uzay, Yazılım ve Elektronik Sanayiinde ASKON olarak bizler de aktif yer alacağız.”

ASKON’un Yeni Genel Başkan Adayı Hasan Ali Cesur ayrıca üzerlerine büyük bir sorumluluk olarak düşen işsizliğin önüne geçmek için istihdamın arttırılmasına yönelik prestijli projelerinin de hayata geçirileceğini belirtti.

(www.yeniakit.com.tr)

