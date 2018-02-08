ASKON’a zirveden tam not

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirilen Kültepe Ekonomi zirvesi tamamlandı.

Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemi, Milli savunma sanayinde yaşanan gelişmeler ve Türkiye’de perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceği başlıkları adı altında gerçekleşen toplantılarda Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin özellikle anayasal düzenlemeler ve makroekonomik göstergeler gibi konularda 1. nesil reformları gerçekleştirmek konusunda oldukça başarılı olduğunu ancak bunları 2. nesil reformlarla desteklemek konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Alkin, birçok ekonomik analizde Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı E-7 ülkelerinin G-7 ülkelerine nazaran yakın gelecekte üstünlük sağlayacağını ve bunun ancak bilgi ekonomisi ve dijital kalkınmayla mümkün olacağını belirtti. Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanlığı sisteminin bu dönüşümü yakalayabilmek için önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti. Bununla birlikte özellikle eğitim ve yargı alanlarında reformların devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

“Ekosistem millileşmeli”

Milli savunma sanayinde yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik savunma sanayimizin yerli ve milli olması için hem tasarım, hem de ileri teknoloji konusunda stratejik rekabet üstünlüğüne sahip olmamız gerektiğini ifade etti. Bunun için özellikle işletmelerin Ar-Ge yatırımlarının cirolarına oranının artırılması gerektiğini, Uzakdoğu ülkelerinde yüzde 8 olan bu oranın Türkiye’de henüz yüzde 1-2 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Yerlileşme ve millileşmenin yalnızca birkaç işletmenin çabasıyla mümkün olmayacağını da belirten Çelik, bunun ancak bütün ekosistemin millileşmesi ile gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan ise günümüz dünyasında artık büyük savaşların konvansiyonel olarak gerçekleşmediğini, ülkelerde artık siber ordular kurulduğunu ve son 10 yıldır kıtalar arası siber savaşlar verildiğini ifade etti. Ülkemizin de özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında hatta özel işletmelerinde siber güvenliği sağlayabilmek için hem yazılım hem de donanım anlamında yerli ve milli teknolojileri geliştirmesinin gerekliliğini vurguladı ve bu konuda yaptıkları altyapı çalışmalarından bahsetti.

Son konuşmacı olarak silahlı kuvvetlerimizin batarya ihtiyaçlarını karşılayan Aspilsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük söz aldı. Bölük yakın gelecekte en önemli stratejik ürünlerden birinin pil teknolojisi olacağını, bu konuda Türkiye’de global firmalarla yarışan işletmelerimizin olduğunu ancak yarının pil teknolojileri konusunda söz sahibi olabilmemiz için özellikle hücre üretim teknolojisi konusunda çok kısa sürede mesafe kat etmemiz gerektiğini belirtti. Bölük ayrıca bu alanda yaptıkları global ve yerel projelerin ve gerçekleştirdikleri bir dizi yatırımların müjdesini verdi.

Kurum Haberi

