Atıklar, kadın eliyle geri dönüşüme kazandırılıyor

Melikgazi Belediyesine ait Altınoluk Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesislerinde çalışan kadınlar, yılda 5 bin 300 ton kağıt, 260 ton cam, 60 bin litre atık yağ, 150 bin araç lastiği, 221 ton plastik, 452 ton naylon ve 182 ton pet şişeyi ayrıştırıp, yıllık 2 milyon liralık kazanç sağlanmasında etkin rol oynuyor.

Ev, okul ve iş yerlerinden toplanan çöpleri ve geri dönüşüm ürünlerinin büyük bir titizlikle ayrıştırıldığı tesisin çalışanlarından Saniye Çolak, yaptığı açıklamada, işin zorluğuna aldırış etmeden helal para kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İki çocuk sahibi Çolak, "Eşim rahatsız olduğu için çalışamıyor, o yüzden ben çalışıyorum. Buradan kazandığım parayla aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Ev kredimizi ödüyorum." dedi.

İşini büyük bir titizlikle, geri dönüşümü olabilecek ürünü atlamadan yapmaya çalıştığını belirten Çolak, "Burada 8 kadın çalışıyoruz. Geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırıyoruz. Teneke, poşet, plastik, pet şişe ve alüminyum gibi malzemeleri alıyoruz. Geri dönüşüm poşetinin içerisine her şey konuluyor. Çöpe atılacak atıkları da geri dönüşüm poşetine koyuyorlar. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor." diye konuştu.

Biber: "Burayı açıp bizlere iş imkanı verenlerden Allan razı olsun"

Tesis çalışanlarından Fatma Biber de, 7 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"4 çocuk annesiyim. Buradan kazandığım parayla çok şükür çocuklarımı okuttum, ev sahibi oldum. Burada pet şişe ve plastik gibi ürünleri seçerek hayatımızı geçiriyoruz. Sürekli ayakta kalıyoruz. Ev işleri olduğu için evde de yoruluyorum. Burayı açıp bizlere iş imkanı verenlerden Allan razı olsun. 'Okumuş yazmışlığı yok' demeden bizi işe aldılar. Bu zamana kadar çalıştık, nereye kadar giderse çalışmaya devam edeceğim. Eşim biraz rahatsız olduğu için çalışmıyor. Bu yüzden ben çalışıyorum."

Çalışanlardan Ayşe Yıldızdovan ise vatandaşlardan geri dönüşüm malzemelerini atarken daha dikkatli olmalarını beklediklerini söyledi.

Çöplerle uğraşsalar da işini seve seve yaptığını dile getiren Yıldızdovan, "İşimizin zorluğu, pis olması ve akşama kadar ayakta durmamız. Bazen geri dönüşüm malzemeleri değil adeta çöp geliyor. Burası geri dönüşüm tesisi, vatandaşlarımız çöp ve geri dönüşümleri ayrı atarsa biz de mutlu oluruz. İşimiz pis olsa da seve seve çalışıyorum. Ekmeğimizin peşindeyim, ekmek paramızı kazanıyorum." diye konuştu.

AA

