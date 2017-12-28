Avanos Belediyesi'nde sözleşme sevinci 

Avanos Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı İsmet İnce, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2018 ila 2020 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin birinci yıl ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 25 oranında ikinci yıl ise yüzde 17 oranında zam uygulanacaktır. Bizlere toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında yardımlarını esirgemeyen başta Avanos Belediye Başkanımıza, Müdürlerimize ve burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’ de amaçlarının Avanos’u her zaman ileriye götürmek olduğunu söyleyerek, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımız aldıkları farkları yeni yılda aileleriyle birlikte huzur içerisinde güle güle harcasınlar” dedi.

İmzalarının atılmasının ardından Sendika Başkanı Çelik günün anısına Belediye Başkanı İnce’ye bir buket çiçek takdim etti.

İHA



