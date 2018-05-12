“AVM'lerin 58 milyar dolar yatırımı var”

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'de alışveriş merkezleri için 58 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 520 bin kişinin buralarda istihdam edildiğini bildirdi.

Kayseri'de "Anadolu Sohbetleri Buluşmaları" kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte, çeşitli illerdeki alışveriş merkezlerinin yöneticileri bir araya geldi.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'ye alışveriş merkezlerinin yabancı yatırımcılarla geldiğini söyledi.

Belgü, Türkiye'de alışveriş merkezlerinin hızlı bir gelişim gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Beş bin metrekarenin üzerinde ve 15 mağazanın üzerinde olan tek elden yönetilen yerlere alışveriş merkezleri adını veriyoruz. Alışveriş merkezleri için 58 milyar dolarlık bir yatırım var ve 520 bin kişi bu yerlerde istihdam ediliyor. Alışveriş merkezleri sadece alışverişlerin yapıldığı bir yer değil. Sosyal hayatın bir ihtiyacı. Sanata, sinemaya olan katkısı çok. İnsanların sosyalleştiği, yemek yemeye geldiği önemli bir yer. Alışveriş merkezleri bir ihtiyaç üzerine çıkıyor. Dönüp baktığımız zaman 402 alışveriş merkezimiz var. Bu alışveriş merkezleri Türkiye için çok değil."

Belgü'nün konuşmasının ardından "AVM'lerin Bireysel ve Sosyal Hayata Etkileri" ve "Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması" konularında sunum yapıldı.

AA

