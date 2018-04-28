Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AVRUPA HAYALİ SUYA  DÜŞTÜ                             1-2

Spor Toto Süper Lig’de 31. Hafta mücadelesinde evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Kayserispor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda beklenmedik mağlubiyet Avrupa hayalini suya düşürdü.

AVRUPA HAYALİ SUYA  DÜŞTÜ                             1-2
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ilk devre golsüz sona ererken ikinci yarının başında oyuna giren Efecan Karaca, devrenin henüz 18. saniyesinde attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Kayserispor, bu gole 77'de Ryan Mendes'in ortasında Fernando Boldrin ile cevap verse de 85'inci dakikada yaşanan penaltı pozisyonu maçın kader anı oldu.
Ceza sahası içinde Efecan'ı düşüren Cristian Sapunaru, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken penaltıyı gole çeviren Dyanfres Douglas, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-1
Kayserispor aldığı mağlubiyetle  44 puanda kalarak 5.lik şansını bir hayli zora soktu. Alanyaspor ise elde ettiği galibiyetle puanını 35’e çıkardı ve  kümede kalma adına önemli bir yol kat etti.

Kayseri Gündem

 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.