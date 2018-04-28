AVRUPA HAYALİ SUYA  DÜŞTÜ                             1-2

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ilk devre golsüz sona ererken ikinci yarının başında oyuna giren Efecan Karaca, devrenin henüz 18. saniyesinde attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kayserispor, bu gole 77'de Ryan Mendes'in ortasında Fernando Boldrin ile cevap verse de 85'inci dakikada yaşanan penaltı pozisyonu maçın kader anı oldu.

Ceza sahası içinde Efecan'ı düşüren Cristian Sapunaru, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken penaltıyı gole çeviren Dyanfres Douglas, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-1

Kayserispor aldığı mağlubiyetle 44 puanda kalarak 5.lik şansını bir hayli zora soktu. Alanyaspor ise elde ettiği galibiyetle puanını 35’e çıkardı ve kümede kalma adına önemli bir yol kat etti.



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