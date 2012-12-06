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Avrupa'daki Türklerle Görüştüler

Brüksel’de Halal Gıda Food’a (Helal Market Gıda Fuarı) katılan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlünün başkanlığındaki 20 kişilik heyet fuarın ardından Hollanda Rotterdam’da faaliyetlerini sürdüren Hollanda Türk İşadamları Derneği HOTIAD‘ı ziyaret etti.

Avrupa'daki Türklerle Görüştüler
Hollanda Türk İşadamları Derneği HOTIAD’ın Başkanı Turgut Turanoğlu bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede konuşan K.T.B. Başkanı Şaban Ünlü, “Bilindiği gibi Hollanda tarımsal alanda Avrupa’nın en gelişmiş ülkesidir. Hollanda’ da sütçülük, besicilik ve et üretimi konusunda en son teknolojileri kullanan bir ülkedir. Burada bulunduğumuz süre içersinde et, süt ve peynir fabrikalarını, besi ve süt çiftliklerini gezdik. Bu kurumlarda yapılan çalışmaları yakından gözlemledik. Ayrıca burada kullanılan teknolojileri ve değişik uygulamaları bizzat yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldık. Ayrıca Hollanda’daki Türk yatırımcılar ve girişimcilerle görüştük. Onların tesislerini ziyaret ettik. Bu gezi bizler için çok faydalı ve verimli oldu. Hollanda'da ki Türk girişimcilerinin ve yatırımcılarının bu ülkede çok büyük başarılara imza atması bizleri çok sevindirdi ve mutlu etti. Türklerin Çalışmak için gitmiş oldukları birçok ülkede işveren olduklarını ekonomiye yön veren pozisyonda olduklarını ifade etti. Ve bu bizi çok gururlandırıyor” dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü Meclis adına HOTIAD’ın Başkanı Turgut Turanoğlu’a Kayseri dokuması halı ve plaket takdim etti. Plaket programı sonunda topluca hatıra fotoğrafı çekildi.
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