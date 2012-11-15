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Aydın İstedi, Kayseri Yaptı

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, Aydın’da yıllardır dile getirdikleri projenin Kayseri’de hayata geçirildiğini belirterek, “10 yıldır çabaladık. Ancak, TOKİ, Kayseri'ye Mobilyakent kuracak” dedi.

Aydın İstedi, Kayseri Yaptı
2002 yılında ortaya koydukları iki projenin mobilyacılar için ortak kullanım atölyesi ve ortak satış mağazası olduğunu belirten Süleyman Algün, “Bu iki projeyi hayata geçirmek için yeterli paraya sahip olmadığımız için belediye ve devletimizin ilgili kurumlarından destek bekledik ve bunu yıllarca dillendirdik durduk. 11 Ocak 2011 tarihinde ‘Ya bu sorunu çözün yada biz çözeceğiz’ sloganıyla yaptığımız toplantıda 6 sayfalık rapor ve sonuç bildirisi yayınladık ve bu raporun altında 34 oda başkanımızın imzası vardı. O sonuç bildirisinin 2. maddesinde ‘Hükümet TOKİ sistemiyle Ortak Kullanım ve Satış alanlarını inşa etmelidir. Ekonomik desteğe ihtiyacı olan küçük esnaf ve sanatkârlara ihtiyaca uygun sanayi siteleri işyeri ve satış mağazalarını kurup bunları uygun taksitle ödeme imkânı sunmalı ve sektörün değişen ve gelişen üretim ve satış rekabet koşullarına uyumu sağlanmalıdır’ ifadesine yer vermiştik” diye konuştu.
Hazırladıkları raporun siyasi partiler, milletvekilleri ve ilgili bakanlıklara göndermelerine rağmen birkaç iyi niyet temennisinin dışında halen daha kendilerine dönüş olmadığını ifade eden Agün, “Ancak bizim bu fikrimize Kayseri Marangozlar Odası ve yerel siyasetçileri sahip çıktı. Projeyi gerçekleştirmek için temel atmaya hazırlanan Kayserileri tebrik ediyoruz. Böyle bir çalışmayı Aydın’da gerçekleştirmediğimiz için çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerçekleşmeyen bu projenin sorumluları dönüp bir durum değerlendirmesi yapmalıdır. Kaybedilen zaman ve yok olmaya hızla giden sanatkar artık küskün ve yarından umutsuz hale gelmiş. Herkes emeklilik hesabı yapıyor artık. Umarım bu son olaydan ders çıkarması gerekenler gereken dersi çıkarır” şeklinde konuştu.
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