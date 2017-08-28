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Baharat ve sarımsak fiyatlarında artış yok

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte baharatçılarda da yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl baharat ve sarımsak fiyatlarında aşırı bir artışın olmadığı bildirildi.

Baharat ve sarımsak fiyatlarında artış yok
Baharat satıcısı Ali Eldek, bağırsak ve sarımsak fiyatlarında aşırı bir artışın olmadığının altını çizerek, "50 kuruştan 1 TL’ye kadar bağırsaklar var. Sarımsaklar da 6 TL’den 10 TL’ye çıkıyor. Sarımsak da bu yıl bol olduğundan dolayı rahatlıkla vatandaşlara hitap edecek durumdayız" dedi.
Baharat fiyatlarının geçen yıla nazaran biraz daha dengeli olduğunu ifade eden Eldek, " 10 kiloluk 27, 5 kiloluk 13,5 TL fiyatında. 10 kiloluk ete orta acılı sucuk yapmak için 500 gram tatlı, 200 gram acı biber, 100 gram kimyon, 100 gram karışık baharat, 700 gram sarımsak ve 20 metre bağırsak yeterli.
Havalar sıcak olduğundan dolayı bu havalarda sucuk 5 gün soğuk ve güneş görmeyen yerde kurutulmalı" diye konuştu.

İHA

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