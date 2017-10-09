Bahçede 1,5, markette 5 lira

Türkiye'deki narenciye ihtiyacının 3'te 1'inin karşılandığı Adana'daki bahçelerde limonun kilosu 1.5 lira, mandalinanın ise 50 kuruştan satılırken nakliye, ambalajlama, depolama, aracı masrafları ile satıcı karları yüzünden ürünlerin fiyatları tüketiciye ulaşıncaya kadar 7 misline kadar katlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de bulunan 1 milyon 150 dönüm turunçgil alanının 410 bin dönümü Adana'da yer alıyor. Türkiye'nin narenciye alanlarının 3'te 1'inin bulunduğu kent ayrıca 1 milyar dolar civarındaki narenciye ihracatının 400 milyon dolarını karşılıyor.

(Haberler.com)

