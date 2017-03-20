Bakan Çelik'ten Rusya açıklaması: Anlamıyorum

Rusya, Türkiye'den aldığı 21 üründen 13'üne koyduğu yasağı sürdürürken, Türkiye'nin Rus buğdayı için aldığı karar, “misilleme” olarak yorumlandı. Rus buğdayının Türkiye'ye girişinin zorlaştırılması kararını değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvanılık Bakanı Faruk Çelik, “Ne bir kasıt, ne bir maksat var. Umarım görüşmelerle sorunlar çözülür” dedi.

Çelik şöyle konuştu:

“Tarımsal üretim olarak Rusya pazarına 1.1 milyar dolar ihracat yapıyorduk. 2.2 milyar dolar da ithalatımız vardı. Ancak uçak krizinden sonra Rusya, 21 ürüne yasak getirdi. Sorunların aşılmaya başlamasıyla birlikte son bir hafta dahil, toplam 8 ürüne yönelik yasak kalktı. Son olarak brokoli, lahana ve kesme çiçeğe olan yasağı kaldırdılar. Ancak sonuçta 13 ürüne yönelik yasak devam ediyor. Bu yasaklı ürünler içerisinde en önemli kalem ise domates. Bizim Rusya'ya 260 milyon dolarlık domates ihracatımız vardı. Halen hükümet kararı var ve yasağı sürdürüyorlar. Bu konuda Soçi de tarım bakanıyla yaptığımız görüşmede, başbakan ile yaptığımız ziyarette ve son olarak da cumhurbaşkanının iki ziyaretinde önemli başlık olarak gündeme geldi. Nedenini kendileri de izah edemiyorlar. Tarım bakanı olarak ben de anlamakta zorlanıyorum. Yasak hukuki değil. Kendi üretimlerini geliştirmek istediklerini söylüyorlar, ama iklim koşulları buna uygun değil ve inandırıcı değil.”

Kaynak: Haber7