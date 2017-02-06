Bakan Elvan’dan yatırımcılara çağrı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ihracat partnerinin AB ülkeleri olduğunu söyledi.

AB ülkelerine sermaye akımının Türkiye'nin lehine olduğunu belirten Elvan, "Talepteki gelir esnekliği, fiyat esnekliğinin AB'de aşağı yukarı 3 katı. Dolayısıyla AB'nin gelirinin artması, bizim ihracatımızın artması, ticaret ilişkilerimizin daha da güçlenmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Türkiye'de döviz kurunda dalgalanma yaşandığına dile getiren Elvan, bu noktada ülkenin makroekonomik göstergelerine bakılması gerektiğine işaret etti. Bir ülkenin ekonomik altyapısının, güçlü olup olmadığının anlaşılması için bakılması gerekenlere değinen Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Türkiye'nin bütçe açığı arttı mı, hayır. Türkiye'nin bütçe açığı kaç? Yüzde 1. Gelişmiş ülkelerden daha mı iyiyiz? Evet daha iyiyiz. Gelişmekte olan ülkelerden daha mı iyiyiz? Bir çoğundan daha iyiyiz. Cari açık... Cari açığımızda artış söz konusu mu? Hayır, cari açığımız yüzde 3,9. Türkiye yüzde 8-10'luk cari açıkları gördü. Bankalara bakalım... Bankaların sermaye yeterlilik oranı, Avrupa'daki bankaların sermaye yeterlilik oranının üzerinde mi? Üzerinde. Birçok gelişmekte olan ülkelerin bankalarının, sermaye yeterlilik oranının üzerinde mi? Üzerinde, yüzde 15,3 sermaye yeterlilik oranımız. Bankaların tahsil edemediği alacakların vermiş olduğu kredilere oranına baktığımızda, bunda bir fırlama, artış, değişiklik söz konusu mu? Hayır yüzde 3,2 civarında. Bu alanda da birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz. Gelelim borca... Türkiye'nin AB tanımlı borcunun, milli gelire oranı yüzde 27,5. ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil birçok gelişmiş ülkenin, borçlarının milli gelire oranı nedir diye baktığımızda, yüzde 80-90-100'ün üzerinde borçlar olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında da Türkiye'nin performansı iyi. Kısa vadeli özel sektör borcunda son 5 yıla baktığımızda, aşağı yukarı 195-210 milyar dolar arasında değiştiğini görüyoruz. Burada da belirgin sıçrama söz konusu mu? Hayır değil."

"Yatırımcılara önemli avantajlar sağlıyoruz"

Elvan, Türkiye'nin 2016 yılında atlattığı onca badireye rağmen, ekonominin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunu tüm dünyanın gördüğünü kaydetti. Yatırımcı ve girişimcilere seslenen Elvan, "Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine güvenin ve yatırımlarınızı ertelemeyin. Yatırım için önemli bir fırsattır 2017 yılı. Bu yıl yatırım yapan yatırımcılara, önemli avantajlar sağlıyoruz. Yatırımcı için 2017 yılı son derece cazip. Ülkede yaratılmaya çalışılan belirsizlik ortadan kalkacak. Referandum sonrası, 2023 hedeflerine çok daha hızlı ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

AA

