Bakan Özhaseki şampiyonu elleriyle besledi



Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen 13’üncü Tarım Fuarı’nda stantları tek tek ziyaret eden Bakan Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve yöresel ürünlerden tattı.

Bakan Özhaseki, ayrıca Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Süs Tavuğu Güzellik Yarışmasında Türkiye birincisi olan ve Kayseri’deki yarışmada da birinci gelen Hollanda menşeili 2 yaşındaki süs tavuğunu elleriyle besledi ve sahibiyle sohbet etti.

Daha sonra fuar alanının dışında sporcu gençlerle birlikte ok atışı denemesinde bulunan Bakan Özhaseki, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından fuar alanından ayrıldı.

Bakan Özhaseki’ye, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan eşlik etti.



İHA

