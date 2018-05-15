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Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan geçtiğimiz hafta Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Odamızı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
Ziyarette konuşan Başkan Ömer Gülsoy, Oda tarihinde ilk defa Başbakan düzeyinde gerçekleşen ziyarete diğer bakan ve milletvekillerinin de eşlik etmesinin Kayseri  Ticaret Odası açısından  onur verici olduğunu belirtti.
Gülsoy, ziyaretle ilgili, kurumlar ve üyelerden gelen geri dönüşlerin de son derece memnuniyet verici olduğunu Bakan Özhaseki'ye aktardı.
Bakan Mehmet Özhaseki de, KTO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen  Ömer Gülsoy'u tekrar tebrik  ederek, Gülsoy'un Kayseri için  önemli ve güzel işlere imza atacağından emin olduklarını ifade etti.
İHA
 
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