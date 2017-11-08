Bakan Özlü, yerli otomobilin yol haritasını açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var değerlendireceğiz, Türkiye’nin otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak.” dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:23