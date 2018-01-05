Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması!

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona ilişkin yaptığı açıklamada kefil, teminat, geçmiş çalışmalardan ve haklardan feragat diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek “Formlar internet sitemizde var. Bunun dışında bir şey imzalamayın.” uyarısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinde ‘kefil' iddialarına son noktayı koyarak “Kefil diye bir şey söz konusu değil. Bizim zaten tanıdığımız, yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bizim kimseye sormaya ihtiyacımız yok” dedi. TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron düzenlemesine ilişkin “Şu anda önümüzde 10 günlük bir süre var. 10 günün sonunda sınavlarla ilgili sürçeler başlayacak. Çalışmalarımız 3 ay içerinde tamamlanacak. Usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şu anda bu konu ile alakalı olarak www.altisveren.gov. diye bir site kurduk. Burada emekçi kardeşlerimizin, çalışanlarımızın dolduracakları bütün formları da yayınladık. Bu formlar dışında hiçbir formu imzalamamalarını rica ediyorum” diye konuştu.

KİT PERSONELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



KİT'lerde çalışanların kapsama dahil olma talepleri bulunduğunu hatırlatan Sarıeroğlu şunları söyledi: Ama bizim yasalarda Kamu İhale Kurumunda yapılmış bir tanımlarla ilgili bir sınırımız söz konusuydu. Bu sınırı dikkate alarak yaptığımız çalışmada yapabileceğimiz en geniş düzenlemeyi yaptık. Şuan hali hazırda kamuda istihdam edilen sürekli işçi sayımız 99 bin 38. Biz yaptığımız düzenleme ile merkezi bütçe ile düzenlenmiş olan kamu- kurum ve kuruluşlarımıza 450 bin kardeşimizin kadroya geçişini sağlıyoruz. 4 buçuk katı. Belediye iştiraklerimizde çalışan sayımız hali hazırda 99 bin 108 buraya da yine 450 bin kişinin Belediye İştiraklerinde işçi kadrolarına geçişiyle ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Burada da yaklaşık 4 buçuk katı. Çok büyük bir iş yapıyoruz şu anda. Günde 80 bin kişi Alo 170'e taşeron düzenlemesini soruyor.

'HİZMET ALIMI YAPILMAYACAK'



“Biz şu anda kamu kurum ve kuruluşlarıyla merkezi bütçe merkezi bütçeyle düzenlenmiş il belediyelerde, belediye iştiraklerinde, şirketlerinde de bu bağlamda personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesi yapımını ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonra kamu kurumlarında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı yapılmayacak.”

"BİR MİLYON KİŞİYE DOKUNUYORUZ"



Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesiyle ilgili bütün bilgileri verirken, kamuoyunda dolaşan yanlış bilgilere karşı da vatandaşları uyardı ve konu hakkındaki ayrıntıları tek tek anlattı: Bütün düzenlemelerin yanında 4C'lilerin 4B'ye geçişi ile ilgili çalışmalar da var. Onlarla ilgili geçiş süreçleri de başlayacak. 4C diye bir şey kalmayacak. Yine mevsimlik geçici işçilerimiz ile ilgili düzenlememiz var. Beş ay 29 gün çalışıyorlar normalde ancak 4 ay daha onların çalışmalarını uzatma imkânı getiriyoruz. Bu 4 ay ile birlikte 9 ay 29 gün çalışma imkânına sahip oluyorlar. Hiçbir kardeşimizden sağlık kurulu raporu istemiyoruz, eğitim raporu istemiyoruz, sicil kaydı istemiyoruz, daha önce çalıştıkları kurumlardaki bazı belgeleri istemiyoruz. Toplamda dokunduğumuz, hayatına etki ettiğimiz sayısı şu anda 1 milyon 20 bin kişiye ulaşıyor.

"HAKLARDAN FERAGAT YOK"



“Geçmişte bir kara yolları örneğimiz var. Açılmış bir dava sonrasında yargı yoluyla gerçekleşmiş bir durum söz konusu. O kadroya geçiş uygulamasındaki örneği biz aynen aldık. Daha önce yapılan düzenlemeyi aynen aldık. Burada feragat ettikleri şey iş kanunu ile ilgili edinmiş oldukları haklar değil kesinlikle. Bu daha önce kamuya açmış oldukları, idareye karşı kadroya geçişle alakalı olabilir bunlarla ilgili açmış oldukları davalardan vazgeçmedir. Referans diye bir şey olmayacak. Asla böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Çalışan arkadaşlarımız da bu şekilde yola girmesinler. Kimsede birine referans olma yoluna girmesinler. Biz iyi bir iş yapıyoruz, bu işe de güveniyoruz.”





SINAVLAR, EĞİTİM DURUMUNA GÖRE



Bakan Sarıeroğlu, yapılacak sınavların işçilerin çalıştığı alanda yapılacağını, okuma yazması olmayana sözlü sınav yapılacağını söyledi ve şunları ekledi: Eğitim durumuna göre, okul mezunu olmayanı yazılı imtihan yapmak söz konusu olmayacak. Sözlü ya da mülakat olacak. İlkokul mezunuysa onun seviyesine göre, ortaokul, lise eğitim durumuna göre olacak. Birinci kriterimiz bu. İkinci kriterimiz de çalıştıkları alanla ilgili olacak. Bu anlamda içleri rahat olsun. Kurslar, kitaplar, ilk uygulama bunlara da yönelmesinler. Bunların hiçbirinin bir gerçekliği yok. İşin üzerine gölge düşmesine sebep olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz.

GEÇMİŞTEKİ HAKLAR GEÇERLİ



“Son çalıştıkları idaredeki kıdemleri ne kadarsa çalışan arkadaşlarımız geçiş yaptıktan sonra emekli olduklarında vesaire kıdem tazminatı almaya hak kazanma koşulları oluştuğu zaman İş Kanunu'na göre geçmişteki kıdemleri burada sayılacak. Bundan dolayı içleri rahat etsin. Çalışma süreleri saklı olarak kalacak. Geçtikten sonra emeklilik olur, kıdem tazminatı alma hakkıyla ilgili durumlar oluştuğunda geçmişteki kıdemleri de sayılacak burada. Yıllık izinlerinde bu kıdemler sayılacak.”

ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARA DA KADRO



“Daha öncesinde devlet hastanesinde çalışıp halihazırda da geçişini yapıp 4 Aralık'ta da çalışmaya devam edenleri biz kadroya alıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızı şehir hastanelerinde çalışmaya devam ettirebilir Sağlık Bakanlığımız. Veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanları oluşabilir.” (timeturk.com)