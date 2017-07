Bakan Tüfenkci: 15 Temmuz ekonomiyi de vurdu

Ticaret Odası’nın Kocasinan Bulvarı üzerindeki yeni hizmet binası Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.







Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada yaptığı konuşmasında, Kayseri'yi Anadolu şehirlerinin örnek aldığını belirterek, kentin değişerek, dönüşerek, gelişerek Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğini söyledi.

Açılışı için geldikleri tesisi Kayseri'ye kazandıranlara teşekkürlerini ileten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bağlı kuruluşların çalışmalarını takdir eden Tüfenkci, TOBB'un iş dünyasının çatı kuruluşu olarak Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli rol oynadığını ve özellikle reel kesimin sorunlarının hükümete taşınması noktasında her türlü gayreti gösterdiğini dile getirdi.







Tüfenkci, bir hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmiş olacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"O dönemi hep beraber yaşadık ve istiyorum ki bugün bu hain darbe girişimi bizlere neler kaybettirdi, ekonomiye neler kaybettirdi, ekonomik anlamda her birimiz bu hainlerin darbe girişiminden dolayı ne faturalar ödedik, bu darbe girişimi olmasaydı Türkiye nerelere giderdi, esasında bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Türkiye, çok darbeler geçirdi ve bu, daha önceki darbe girişimlerine ve darbelere benzemiyor. Gerçekten o darbe girişimleri hükümetlere karşıydı ve faturasını millet ödüyordu ama bunun farklı bir özelliği var. Bu darbe girişimi sadece hükümete ve sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılmış değil.

Bu darbe girişimi, bizatihi millete karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Niyetlerini gizleyerek bizatihi komşusuna bomba yağdırdığı, kardeşine silah sıktığı bir hain darbe girişimidir ve ihanetin ta kendisidir. Sizler de o gece gerekeni yaptınız."

15 Temmuz darbe girişiminin birçok alanda olduğu gibi ekonomik alandaki yansımalarına rağmen Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle bu olumsuzlukları geride bırakmayı bildiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Esasında baktığımızda 15 Temmuz'a rağmen Türkiye, en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Türkiye ekonomisi, tüm dünyayı etkisi altına alan 2009 yılındaki küresel ekonomik krizden bu yana kesintisiz bir şekilde 27 çeyrek boyunca ortalama yüzde 7 oranında büyümeyi başarmıştır ancak 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, bu kesintisiz büyüme performansımızı sekteye uğratmıştır ancak sonra güçlü ekonomimiz, toparlanma sürecini hızla hayata geçirmeyi de başarmıştır. Eğer 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle milletimize ve ekonomimize yöneltilmiş bir tehdit olmasaydı, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde büyüme oranlarımız 2015 yılının aynı dönemlerindeki gibi gerçekleşseydi, ekonomimiz daha yüksek gelir seviyesine ulaşacaktı.

Öyle ki 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 7,4 büyüyen ekonomimiz, 2016 yılında bu düzeyde büyümeyi başaramamıştır. Bunun ne büyük sebeplerinden birisi işte bu darbe girişimiydi. Bugün eğer o büyümeyi yakalasaydık bugünkü milli gelirimiz yaklaşık 50 milyar lira daha fazla olacaktı."





"Bütün bu ihanetler bizi yolumuzdan çevirmedi"

Dış güçlerin de 15 Temmuz sonrası harekete geçerek özellikle ekonomik anlamda Türkiye'yi kıskaca alamaya çalıştıklarına dikkati çeken Tüfenkci, "15 Temmuz musibetinin hemen ardından da kredi derecelendirme kuruluşları, objektiflikten uzak siyasi nedenlerle hemen ardı ardına not bildirimleri yaptılar. Neredeyse Avrupalı dostlar, 'Bu darbe girişimi niye gerçekleşmedi?' diye kına yakmaya çalışacaklardı. Bunu direkt söyleyemediler ama 'Niye başarılı olmadı?' diye çeşitli analizlerle adeta kına yaktılar. Türkiye, ekonomik anlamda da çöksün diye bu tip kredilendirme kuruluşları da harekete geçti, hemen not ortalamalarımızı düşürdü." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 15 Temmuz sonrası Türkiye üzerinde oluşturulmaya çalışılan algı neticesinde turizm sektörünün çok fazla etkilendiğini ama bu alanda da yaraların sarılmaya başlandığını anlattı.

"Darbe girişiminin en ağır faturasını turizm sektörü ödedi." diyen Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oluşturulan suni algı üzerine 2016 yılının Temmuz ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı yüzde 36,7 oranında geriledi. Temmuz sonrasından yıl sonuna kadar geçen dönemde ise turist sayısındaki gerileme aylık ortalama yüzde 26 oranında gerçekleşti. 2017 yılı ile beraber bu alandaki yaralarımızı hükümet olarak aldığımız tedbirlerle hızla sarmaya başladık ve ilk 5 ay itibarıyla ülkemize gelen turist sayısı yüzde 5,6 artış gösterdi. İnanıyoruz ki bu yaz döneminde turizm sektörü, geçen yılın ağır faturasının yaralarını da hızla saracaktır. Bu darbe girişiminin turizme etkisine başka bir yönden baktığımızda, 15 Temmuz'dan önceki 10 aylık dönemde ülkemize gelen turist sayısı 24,2 milyonken darbe girişimi sonrasındaki 10 aylık dönemde bu sayı 19,9 milyon kişi olmuştur.







“Kayseri Ticaret Odası 5 yıldızlı”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeni hizmet binasının Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Kayserimiz bu konuda ülkemize örnek olan şehirlerden. Bu konuda tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum ve bu hizmet binasını ortaya çıkaran herkese teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Odamız 5 yıldızlı akredite oldu. Aynı otellerde olduğu gibi odalar ve borsalarda da dünya çapında yıldızlama sistemi var. Bunun maksimum derecesi de 5 yıldız. Biz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacaksak, bizim odalarımız da dünyadaki gelişmiş ülkeler standardında hizmet vermeli. 365 oda içerisinde 255’i 5 yıldızlı hale geldi. Bugün Londra Ticaret Odası, Paris Ticaret Odası üyesine hangi standartta hizmet veriyorsa, Kayseri’deki Ticaret Odası da üyesine aynı hizmeti veriyor” diye konuştu.









Kayseri sucuk ve pastırması coğrafi işaret olarak tescillendi

Kayseri’nin sucuk ve pastırmasının Avrupa Birliği ilgili kurumları tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin dünyada üç tescilli ürünü var; Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı. Kayserinin de pastırma ve sucuğunun tescillenmesi lazımdı. Bu konuda KTO tarafından dosya hazırlandı. Kayserinin sucuk ve pastırması coğrafi işaret olarak tescillendi. Türkiye ekonomisi 2007’de yüzde 5’lik büyüme yaşadı. Karşımızda müthiş bir anlayış, ne yapabiliriz diyen bir hükumetimiz var. Özel sektörden gelen tüm isteklere cevap verdi. Dünyada hiçbir ülkenin özel sektörünün yapamadığını ilk 6 ayda Türkiye başardı. İlk 6 ayda bizden istihdam istedi Cumhurbaşkanımız. 1 milyon 200 bin yeni istihdam var. Dünyada da böyle bir özel sektör yok. Bunları etrafımızdaki ateş çemberini oluşturan duruma rağmen yaptık. 3 milyon mülteciyi barındırmaya devam ediyoruz. Bütün terör örgütleri aynı anda ülkemize saldırıyor. Hain FETÖ ülkemize saldırdı. Yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı ayakta duramazdı. Bizi yıkmayı başaramadılar, başaramayacaklar. Yeter ki Allah birliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KTO'nun yeni hizmet binasının açılış kurdelası kesilerek programa katılan protokole günün anısına plaket takdimi yapıldı.

AA