Bakan Varank destek miktarını açıkladı: 156.7 milyon TL

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, 2002-2019 döneminde KOSGEB tarafından Kayseri ili merkez ve ilçelerinde bulunan işletmelere verilen destek miktarı sorgulayarak şu soruları sormuştu: "2002-2019 döneminde KOSGEB tarafından verilen destekler için Kayseri ilinden toplam kaç başvuru olmuş ve bunların kaçına destek verilmiştir? Bu destek miktarının yıllara ve destek türlerine göre dağılımları nasıl olmuştur? Halen Kayseri ilinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletme sayısı ne kadardır? Bu işletmelerin ilçelere göre dağılımı nasıldır? Anılan işletmelerden kaçı KOSGEB desteklerinden yararlanmaktadır? Bu işletmelerin ilçelere göre dağılımı nasıldır?"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOBİ'lerin ekonomideki payını ve rekabet güçlerini arttırmak için 20'ye yakın farklı destek programı vasıtası ile çeşitli destek ve hizmetler sunulduğunu belirterek önergeye şu şekilde cevap verdi: "Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından, 2010-2019 yılları arasında Kayseri ilimizin merkez ve ilçelerinde bulunan işletmelere verilen toplam destek miktarı 156.7 milyon TL'dir. Kayseri'de aktif firma sayısının en fazla olduğu ilçelerin, sırasıyla; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi, Yahyalı, Hacılar, Bünyan, İncesu, Yeşilhisar ve Merkez ilçe olduğu görülmektedir. Kayseri genelinde, 2010-2019 döneminde, toplam 9338 firmamız KOSGEB desteklerinden faydalanırken, gerek desteklenen firma sayısı ve gerekse toplam destek tutarı bakımından 2017 ve 2018 yıllarında son on yılın en yüksek değerlerine ulaşılmıştır." Kurumsal

