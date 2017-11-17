Bakan Zeybekci’den kadın girişimcilere MÜJDE

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen “Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı”na katıldı.

Tüm doğanın, üretkenlik ve yaratıcılık üzerine kurulu olduğunu aktaran Zeybekci, “Doğanın ve insanın ürünü olan ekonomi de bu yüzden yaratıcılık ve üretkenlik üzerine kurulu. Bu nedenle, kadınlarının üstün yanı olan üretkenliği ve yaratıcılığından gelen gücünü ekonomimize entegre etmeliyiz.” diye konuştu.









Zeybekci, kadınların iş gücüne katılımı, toplam yönetici pozisyonları içindeki kadın yönetici oranı ve kadın girişimcilerin sayısının artırılmasıyla kadınların ekonomiye dahil edilebileceğini ve böylece zengin ülkelerden biri olunabileceğini söyledi.

Bu üç formülü destekledikçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılabileceğine işaret eden Zeybekci, “Türkiye’de öncelikle siyasi partilerdeki kadın kollarının, sonra sivil toplum kuruluşlarındaki kadın kollarının kalkması lazım. Siyasi partilerde erkek kolları var mı? Öyleyse niye kadın koları var?” şeklinde konuştu.







Zeybekci, 2004 yılında erkeklerin iş gücüne katılım oranının yüzde 70,3 iken Ağustos 2017 itibarıyla bu oranın yüzde 73,5’e yükselerek 3,2 puan arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranına baktığımızda 2004 yılında yüzde 23,3 olan oranın 2017 Ağustos’unda yüzde 34,3’e yükseldiğini görüyoruz. Erkeklerin 3 puan artarken, kadınlarda 11 puanlık artış var. Yüzde 73’e kadar daha 40 puan var. Düşünsenize bu 40 puanın içinde değerlendiremediğimiz, ülke olarak kullanamadığımız ne kadar müthiş beyinler ve ne kadar büyük imkan var. Bunları değerlendiremedik ama ümitvarız.”







“Halı dokumacılığını büyük bir destekle ayağa kaldıracağız”

Türkiye’nin 1 milyar doların üzerinde el dokuması halı ihracatının şu anda 100 milyon doların altına gerilediğine dikkati çeken Zeybekci, “Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde 20-30 bin kırsal kesimindeki halı dokumacılığını hükümet olarak çok büyük bir destekle ayağa kaldıracağız. Türkiye’de halı ihracatı olması gerektiği yere gelecek. Burada elektronik ticaret devreye girecek. Böylece, Türk halıların dünyadaki yerini alacağını düşünüyorum.” bilgisini verdi.

AA