Bakanlık geçen yıl 2 bin 546 denetim yaptı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, 2016 yılında 2 bin 546 sanayi ürününün denetlendiğini söyledi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, "Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunan ve vatandaşlarımızın günlük hayatta sıklıkla kullandıkları asansörler, elektrikli ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, kazanlar, makineler, otomotiv, kaplama lastik, basınçlı ekipmanlar ve taşınabilir basınçlı ekipmanlar gibi 1500’ ün üzerinde farklı sanayi ürünün piyasa gözetimi ve denetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapılmaktadır" dedi.

"Sanayi ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanılmakta ve üretici ve ithalatçılara birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır" diyen Akçadırcı, "İl Müdürlüğümüzce 2016 yılında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla piyasada bulunan, piyasaya arz aşamasında olan veya kullanımda olan sanayi ürünlerine yönelik olarak 2546 denetim gerçekleştirilmiştir" ifadesinde bulundu. Akçadırcı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İlimizde denetlenen bu ürünlerden 695’i uygun bulunmuştur.103’ü asansör, 18’i basınçlı ekipmanlar, 25’i elektrikli ekipmanlar, 66’sı gaz yakan cihazlar, 48’i makineler, 12’si otomotiv, 1’i kazanlar 1578’i taşınabilir basınçlı ekipmanlar olmak üzere toplam 1851 üründe uygunsuzluk tespit edilmiştir. Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 73 ’ tür.

Güvensizlik şüphesi ile 34 adedi asansör olmak üzere 57 farklı ürün teste gönderilmiştir. Teste gönderilen ürünlerden 47’si test sonucu uygunsuz çıkmıştır. Teste gönderilen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 82’dir.

İl Müdürlüğümüzce 2016 yılında toplatmaya konu 4 denetim gerçekleştirilmiş, teknik düzenlemeye aykırılığı tespit edilen 38 ürünün düzeltilmesi için üreticilere/ithalatçılara süre verilmiştir. Tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin olarak 4703 sayılı ve 1705 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 milyon 165 bin 525 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları asansörler ve gaz yakan cihazlardır.

Vatandaşlarımızın sağlığı, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ve güvensizliği tespit edilen, haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek Bakanlığımız İnternet Sitesinde ilan edilen 16 firmaya ait 20 farklı ürün için İl Müdürlüğümüzce toplatma kararı ve bertaraf uygulaması gerçekleştirilmiştir. Toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunan vatandaşlarımızın ürünün üreticisine başvurmaları gerekmektedir.



“Alo 130 ürün güvenliği şikayet hattı”

Tüketiciler güvensizlik şüphesi duydukları sanayi ürünleri ile ilgili ihbar ve şikâyetlerini ‘ALO 130 Ürün Güvenliği Şikâyet Hattı’na bildirebilirler. İl Müdürlüğümüze ulaşan ihbar ve şikâyetler ivedilikle değerlendirilmekte, denetim yapılarak sonuçlandırılmakta ve şikayetçiler en kısa zamanda bilgilendirilmektedir.



PGD danışma masası

İl Müdürlüğümüzde üretici, ithalatçı, dağıtıcı, satıcı ve ilgililerin ürün güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi konularında bilgi alabilecekleri, vatandaşlarımızın güvensiz ürünlerle ilgili şikâyetlerini ulaştırabilecekleri ‘Danışma Masaları’ oluşturulmuştur.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunmasının temini bakımından denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir."

