Balık Satışları Esnafı Sevindirdi

Kiçikapı Mahallesi’nde bulunan İskele Balıkçılık işletmecisi Olcay Çalışkan, kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşların daha çok balık yemeyi tercih ettiğini söyleyedi. Çalışkan, günlük taze balık getirmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Taze olarak getirdiğimiz balıklarımızın fiyatı da vatandaşlarımızın bütçesine uygun. Bu nedenle satışlardan hem vatandaş memnun kalıyor, hem de biz memnun kalıyoruz” diye konuştu.

Çalışkan, vatandaşların özellikle hamsiyi tercih ettiğini belirterek, “Kendi yemediğimiz ürünü vatandaşa da satmamaya gayret gösteriyoruz” dedi.