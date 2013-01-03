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Balık Satışları Esnafı Sevindirdi

Kayseri’de vatandaşların balık satışlarına göstermiş olduğu ilgi esnafın yüzünü güldürdü.

Balık Satışları Esnafı Sevindirdi
Kiçikapı Mahallesi’nde bulunan İskele Balıkçılık işletmecisi Olcay Çalışkan, kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşların daha çok balık yemeyi tercih ettiğini söyleyedi. Çalışkan, günlük taze balık getirmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Taze olarak getirdiğimiz balıklarımızın fiyatı da vatandaşlarımızın bütçesine uygun. Bu nedenle satışlardan hem vatandaş memnun kalıyor, hem de biz memnun kalıyoruz” diye konuştu.
Çalışkan, vatandaşların özellikle hamsiyi tercih ettiğini belirterek, “Kendi yemediğimiz ürünü vatandaşa da satmamaya gayret gösteriyoruz” dedi.
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