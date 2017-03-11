Banka mağdurları biraz daha beklemeli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kartel oluşturan banka mağdurlarına hatırlatmalarda bulundu. Mağdur olan vatandaşların yapılan haberler ile yanlış bilgilendirildiğini kaydeden Şahin, henüz mağduriyetlerin giderilmeye başlanmadığını kaydetti.

Başkan Şahin, "2007-2011 yılları arasında gerçekleşen bu olay, sanki yeniymiş gibi bir haber yapıldı. Aslında bu haber çok eski bir haber. 2007’nin Ağustos ayından 2011’in Ekim ayına kadar ki dönemlerde 12 banka ile yapılan işlemlerde, KONUT KREDİSİ, taşıt kredisi ve mevduat kredisi gibi hesaplarda bankaların kendi menfaatine düşük faiz veya kendi menfaatine yüksek faiz vererek yapmış olduğu bir uygulamadır. Biz bunun haberini yaptık ve rekabet kurulu bankalar rekabet oluşturduğu için cezayı kesti. Bunun bir süreci ve hesaplanması var. Bununla alakalı rekabet kurulunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığına nasıl hesaplanacağına dair bilgi vermesi gerekiyor. Bunu bir süre daha beklememiz lazım. Sanki bu bitmiş de, bankalara veya hakem heyetine müracaat ederek bunu alacağımız gibi bir intiba uyanmış. Bu yanlıştır. Yeni bir şey yok ve biraz daha beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İHA

