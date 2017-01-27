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Banka yöneticileri Kayseri OSB’de buluştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren banka yöneticileri bölge müdürlüğünü ziyaret edip yürütülen projeler hakkında bilgilendirildiler.

Banka yöneticileri Kayseri OSB’de buluştu
Gerçekleştirilen toplantının ardından banka Yöneticileri ile birlikte Kayseri OSB tarafından yürütülen mevcut projelerden; OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ), planlamaya alınan ve projesi tamamlanan Fuar ve Kongre Merkezi sahası, OSB Merkez Camii, OSB Yeni Camii, OSB yeni hizmet binası, yeni itfaiye binası ve itfaiye filosu,  15 Temmuz Şehit Parkı, Şehitlerimiz Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay adına yaptırılan 3 ayrı park alanları, çevreci ve örnek olarak bilinen Arıtma Tesisi ile, ülkemizin en büyük projelerinden birisi olarak kabul edilen OSB Güneş Enerji Santrali ( GES ) projesi yerlerinde gezilerek Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından katılımcılara detaylı bilgiler verildi ve OSB’yi tanıtıcı sunum yapıldı.
Gezi ve toplantıya, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve birim amirleri katıldı.
 
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