Başarılı KOBİ ve girişimciler Avrupa'ya açıldı KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında finale kalan başarılı işletmeler, yüzde 100 KOSGEB desteğiyle Avrupa'daki iş fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduklarını belirtti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, "4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında 3 binden fazla başvuru arasından finale kalan başarılı işletmeler, yüzde 100 KOSGEB desteğiyle Hollanda ve Almanya'ya düzenlenen iş gezisine katılım sağlayarak, Avrupa'daki iş fırsatlarını değerlendirme imkanı buldular." dedi.

Biçer, yaptığı açıklamada, KOSGEB "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'nin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabet güçlerini geliştirmek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını yükseltmek, başarılı olanların ödüllendirilmesi ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 2012'den bu yana her yıl düzenlendiğini hatırlatan Biçer, "2015 yılında KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında finale kalan ve 2012 yılından bu yana düzenlenen bütün yarışmalarda finale kalan bütün işletmelerin, yurt dışı iş gezisiyle ödüllendirilmesi kararı alındı. İlk olarak 2015 yılında finale kalan işletmelere, geçmiş yıllarda finale kalan bütün işletmelerle birlikte Amerika'ya bir iş gezisi düzenlendi ve böylece KOSGEB ile başarılı KOBİ ve girişimciler, yurt dışı pazar kapılarını aralamış oldu." diye konuştu.

Biçer, yarışmalarda finale kalan bütün işletmelerin, KOSGEB tarafından yüzde 100 yurt dışı i̇ş gezisi desteğiyle ödüllendirildiğinin altını çizerek, "4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında, 3 binden fazla başvuru arasından finale kalan başarılı işletmeler yüzde 100 KOSGEB desteğiyle Hollanda ve Almanya'ya düzenlenen iş gezisine katılım sağlayarak Avrupa'daki iş fırsatlarını değerlendirme imkanı buldular." ifadesini kullandı.

AA

