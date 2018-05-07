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Başbakan Yıldırım, KTO ve KAYSO’yu ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, KTO ve KAYSO’yu ziyaret etti
Yıldırım, partisinin İl Kadın Kolları Kongresine ve bazı açılış törenlerine katılmak üzere geldiği Kayseri'de ilk olarak bir süre önce göreve seçilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
Yıldırım, daha sonra KAYSO'ya geçerek, Başkan Mehmet Büyüksimitçi'yi ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım'ın ziyaretlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekilleri Taner Yıldız ve  TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek te eşlik etti.
Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
AA
 
 
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